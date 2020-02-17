«Заключим пари?»: Мухаммад Султонов из «Ротора» пообещал стать блондином

17 Февр. 2020 2020-02-17T21:32:58+03:00

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«Дорогие болельщики, я хотел бы заключить с вами пари, - обратился к волгоградским болельщикам нападающий «Ротора» Мухаммад Султонов. - Если 9 марта на игру с «Нефтехимиком» придет более тридцати тысяч человек, то к следующей домашней игре я покрашусь в блондина».

Нападающий "Ротора" предложил фанатам пари.Официальный сайт: https://rotor-vlg.com/ Вконтакте: https://vk.com/fc.rotor Фейсбук: https://www.facebook.com/RotorVolgograd Твиттер: https://twitter.com/RotorOfficial Инстаграм: https://www.instagram.com/fc.rotor/

Такое видеообращение сегодня опубликовала пресс-служба клуба. И болельщики, надо сказать, восприняли это пари, как призыв к действиям.

«Муха, будем!», «Ну что, подтягиваем всех на стадион? Пари так пари», - пишут в комментариях фанаты.

«Я с «Ротором» могу другое пари заключить: выход в премьер-лигу и я покрашусь в любой цвет на 1 месяц.... Только Ротор, только Победа!», -подоспели ответные предложения от волгоградцев.

Напомним, первая игра весенней части сезона пройдет 9 марта на «Волгоград Арене». Начало - в 16.00. Билеты на матч уже в продаже. Соперником будет ФК «Нефтехимик», который на данный момент занимает 5-ю строчку турнирной таблицы. «Ротор», напомним, закончил осеннюю часть сезона в лидерах.

ИСТОЧНИК KP.RU