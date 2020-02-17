Волгоград и Симферополь свяжет прямой поезд «Таврия»

17 Февр. 2020 2020-02-17T21:14:01+03:00

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Волгоградцы, если вы уже планируете провести свой отпуск в этом году в Крыму, тогда для вас отличная новость - уже весной начнет курсировать прямой поезд, который свяжет Волгоград и Симферополь. Об этом «КП-Волгоград» узнал в компании «Железные дороги Крыма».

Как сообщается, уже в апреле 2020 года на полуостров пустят два поезда «Таврида». Один будет следовать из Екатеринбурга в Симферополь через Саранск-Пензу-Балашов и далее на Ростов-Тамань-Керчь и через Джанкой в столицу Крыма. Номер у него будет №75/76.

Второй - №141/142 - этот поезд поедет в Симферополь из Екатеринбурга, но по другой ветке. Он проследует через Челябинск, Уфу, Самару, Саратов, Волгоград (в том числе будет делать остановки на станциях Петров Вал, Суровикино, Чернышков), далее - на Ростов-на-Дону через Джанкой в Крым.

Отметим, что запуск поездов планируется с 26 апреля. Билеты можно будет купить уже в марте 2020-го.

ИСТОЧНИК KP.RU