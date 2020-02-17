В Волгограде грипп пошел на спад, школы выходят с карантина

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:08:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже можно смело сказать, что эпидемия гриппа минула Волгоградскую область. По данным регионального Роспотребнадзора уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом пошел на спад. - По состоянию на 17 февраля уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 35%. Заболеваемость детей в возрастной группе 0-2 года – ниже недельного эпидпорога на 53%, 3-6 лет – ниже на 26%, 7-14 лет – ниже на 22%, детей от 15 лет и старше – ниже на 48%. Медицинская помощь в условиях инфекционного стационара понадобилась 3,2% от общего числа заболевших ОРВИ, что также меньше в сравнении с предыдущей неделей (снижение на 21%), - констатируют в ведомстве.

Однако, в некоторых школах региона классы еще закрыты на карантин. Еще на прошлой неделе - с 10 по 16 февраля - в области были полностью закрыты на карантин 11 школ (три - в Волгограде (в Тракторозаводском районе), по одной школе в Дубовском, Иловлинском, Светлоярском, Урюпинском районах, а также в Михайловке и Волжском; в Старополтавском районе – 2 школы. Закрыт один детский сад в Светлоярском районе. Частично была приостановлена учеба для учащихся 310 классов в 61 школе области.

Тем не менее, в Роспотребнадзоре настоятельно просят волгоградцев при малейших признаках вирусной инфекции вызывать врача и не заниматься самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU