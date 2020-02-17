В Волгограде уволенная медсестра через суд вернулась на работу и взыскала с больницы зарплату

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:50:49+03:00

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Почти год понадобился волгоградке, чтобы доказать - ее незаконно уволили с ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1», где она работала. И она добилась справедливости - ее восстановили на работе, еще и зарплату выплатят за весь период.

Женщина работала в облбольнице №1 с 1990 года в должности лаборанта патологоанатомического отделения. Но в 2015-м после «реорганизации» на нее «навесили» функции старшей медсестры, причем за эту работу ей не доплачивали. Волгоградка терпела, и никуда не жаловалась. Но в марте 2019-го ее уволили. Причем в этот момент женщина была на больничном, и вопреки закону ей никто даже не предложил другую вакантную должность в этом медучреждении.

Женщина решила в суде отстаивать свои законные права.

- Суд пришел к выводу, что руководство медучреждения действительно нарушило трудовое законодательство. И обязало восстановить волгоградку в должности лаборанта, а также взыскать заработную плату за 9 месяцев вынужденного прогула, а также оплату за выполнение ею функций старшей медсестры, невыплаченные работодателем деньги за оказанные платные услуги, а также компенсацию морального вреда. Ответчик обжаловал это решение, но Волгоградский областной суд оставил вердикт суда первой инстанции без изменения, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU