В Краснослободске до конца 2020-го построят новый ФОК
Отличная новость для жителей Краснослодобска Волгоградской области - уже до конца 2020-го у них появится новенький ФОК. И все благодаря тому, что этот объект попал в федеральный проект «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
- Здание будет одноэтажное, при этом в нем будет и тренажерный зал и зал для игровых видов спорта, раздевалки с санузлами и душевыми, медблок, тренерские, комната для хранения инвентаря, гардеробная и даже санузлы для посетителей, - рассказывают «КП-Волгоград» в облстрое.
Обещают, что подрядчик благоустроит и территорию вокруг - сделает подъездные пути, парковку и озеленение.
Контракт с подрядчиком уже заключен. Все работы должны быть завершены в декабре 2020-го.
Отметим, что в этом году в регионе появится еще 30 спортобъектов. Так, помимо Краснослободска ФОК начнут строить в Волгограде, поселке Отрадное у Михайловки, в Октябрьском районе; плавательный бассейн — в Калаче-на-Дону; семь спортплощадок для ГТО и 13 универсальных площадок — в муниципалитетах области. Кроме того, уложат новые искусственные поля на стадионе «Пищевик» в Ворошиловском районе Волгограда и в городе Николаевске.
ИСТОЧНИК KP.RU