2020-02-17T18:29:59+03:00
Спорт

В Краснослободске до конца 2020-го построят новый ФОК

В спорткомплексе будут и зал, и раздевалки и душевые
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Отличная новость для жителей Краснослодобска Волгоградской области - уже до конца 2020-го у них появится новенький ФОК. И все благодаря тому, что этот объект попал в федеральный проект «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

- Здание будет одноэтажное, при этом в нем будет и тренажерный зал и зал для игровых видов спорта, раздевалки с санузлами и душевыми, медблок, тренерские, комната для хранения инвентаря, гардеробная и даже санузлы для посетителей, - рассказывают «КП-Волгоград» в облстрое.

Обещают, что подрядчик благоустроит и территорию вокруг - сделает подъездные пути, парковку и озеленение.

Контракт с подрядчиком уже заключен. Все работы должны быть завершены в декабре 2020-го.

Отметим, что в этом году в регионе появится еще 30 спортобъектов. Так, помимо Краснослободска ФОК начнут строить в Волгограде, поселке Отрадное у Михайловки, в Октябрьском районе; плавательный бассейн — в Калаче-на-Дону; семь спортплощадок для ГТО и 13 универсальных площадок — в муниципалитетах области. Кроме того, уложат новые искусственные поля на стадионе «Пищевик» в Ворошиловском районе Волгограда и в городе Николаевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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