2020-02-17T18:00:06+03:00
Происшествия

Поймали убийцу, застрелившего волгоградского боксера Игоря Шефера

Убийство смогли раскрыть благодаря анализу ДНК спустя 25 лет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Убийцу вычислили спустя 25 лет по ДНК, которую "сняли" с его сигаретных окурков.Убийцу вычислили спустя 25 лет по ДНК, которую "сняли" с его сигаретных окурков.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Спустя 25 лет на скамье подсудимых оказался убийца, который застрелил известного волгоградского боксера Игоря Шефера. Убийцу поймали в Туле и уже депортировали в Волгоград.

Эта криминальная драма произошла в Волгограде 3 октября 1995 года. В тот день убийца подкараулил боксера на лестничной клетке его же дома. Он ждал его с пистолетом в руках. Выстрелил дважды, в упор: один в голову, другой - в живот. Истекающего кровью молодого спортсмена, которому на тот момент было всего 24 года, привели в больницу. Но, несмотря на все усилия медиков, он скончался.

Тогда полиция не смогла поймать преступника. 25 лет он был в розыске. 13 февраля 2020-го сотрудники волгоградского угрозыска вместе с тульскими коллегами при поддержке спецназа Росгвардии его задержали.

Известно, что все эти годы убийца жил по поддельному паспорту. Успел даже обзавестись семьей. Свою вину пока не признал. В суде он попросил оставить его под домашним арестом, но судья был непреклонен.

- С учетом личности обвиняемого и тяжести инкриминируемого ему деяния, суд пришёл к выводу о том, что последний, находясь на свободе, может вновь скрыться от правоохранителей иным способом воспрепятствовать производству по делу. Поэтому его заключили под стражу до 12 апреля 2020-го, - гласит сообщение пресс-службы волгоградского облсуда.

Но, как уточнили «КП-Волгоград» в суде, это постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Волгоградского боксера Игоря Шефера застрелили в 1995 году, когда ему было 24 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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