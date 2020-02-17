2020-02-17T17:30:09+03:00
Происшествия

Под Волгоградом гаишники дважды за день поймали автобус на нелегальных перевозках

Горе-водителя задержали, транспорт - арестовали
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Теперь нерадивый водитель не только штраф заплатит, но еще без автобуса остался.Теперь нерадивый водитель не только штраф заплатит, но еще без автобуса остался.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Наглость некоторых волгоградских перевозчиков просто зашкаливает: их ловят на нарушении, штрафуют, а они тут же нарушают вновь. Один такой водитель уже поплатился: его автобус арестовали.

Вчера, 16 февраля, инспекторы ДПС остановили во Фроловском районе Волгоградской области для проверки пассажирский автобус «Неоплан», который ехал в Москву из северокавказского региона. Попросили документы, а оказалось, что у водителя нет права на предоставление услуг по организованной перевозке пассажиров. Да еще и на сиденьях автобуса отсутствуют ремни безопасности. Водителю выписали штраф, а пассажиров высадили и отправили на другом попутном автобусе.

Спустя несколько часов уже в Новониколаевском районе этот автобус опять привлек внимание сотрудников ГИБДД. Его вновь остановили для проверки. Каково же было удивление волгоградских гаишников, увидевших в салоне тех же пассажиров, которых недавно высадили.

Первый «урок» ничему не научил водителя. Второй раз его уже наказали жестче.

- Водителя задержали. По данному факту составлены административные материалы, которые направлены в районный суд. Автобус помещен на специализированную стоянку, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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