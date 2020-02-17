Волгоградцы записали видеообращение с просьбой вернуть троллейбус №18

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:29:03+03:00

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После того, как в мэрии Волгограда озвучили планы по строительству нового разворотного кольца на улице Автомобилистов в Советском районе, волгоградцы, ратующие за возрождение электротранспорта в городе вновь запустили акцию под названием #ТроллейбусЖиви. На днях они записали новое видеообращение к руководству города с просьбой возродить троллейбус №18, который соединял Кировский и Советский районы.

- Удобный, экологически чистый, быстрый, интервал движения - 5 минут. Стабильная работа в любую погоду с раннего утра до поздней ночи. Троллейбус №18 каждый день приносил радость людям, - говорят волгоградцы. - Замена троллейбусов на автобус - деградация городской транспортной инфраструктуры. Волгоградцы ждут возвращения троллейбуса №18!

Волгоградцы просят вернуть троллейбус №18.

Напомним, этот троллейбусный маршрут закрыли в апреле 2017-го, как нерентабельный. Жители Кировского района боролись до последнего: выходили на акции, писали письма, составляли петиции… Не помогло. К сожалению, их прогнозы оправдались: автобусы так и не смогли в полной мере заменить электротранспорт.

- Абсурдность ситуации еще и в том, что тоннель на Тулака изначально начинали строить именно для продления троллейбусной линии из Кировского района в центр города. Тоннель построили, но где же обещанный троллейбус? - вопрошают горожане у властей.

Волгоградцы уверены, что продление троллейбусной линии в центр города троллейбус №18 станет самым востребованным и загруженным!

Отметим, что в мэрии Волгограда пообещали при продлении улицы Электролесовской сохранить контактную сеть троллейбусов для возможности ее дальнейшего использования.

ИСТОЧНИК KP.RU