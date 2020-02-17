2020-02-17T15:29:03+03:00
Общество

Волгоградцы записали видеообращение с просьбой вернуть троллейбус №18

Жители Кировского района Волгограда все еще ждут возвращения «рогатого» [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Волгоградцы запустили акцию #ТроллейбусЖиви. Фото - скрин с видеообращения.Волгоградцы запустили акцию #ТроллейбусЖиви. Фото - скрин с видеообращения.
Изменить размер текста:

После того, как в мэрии Волгограда озвучили планы по строительству нового разворотного кольца на улице Автомобилистов в Советском районе, волгоградцы, ратующие за возрождение электротранспорта в городе вновь запустили акцию под названием #ТроллейбусЖиви. На днях они записали новое видеообращение к руководству города с просьбой возродить троллейбус №18, который соединял Кировский и Советский районы.

- Удобный, экологически чистый, быстрый, интервал движения - 5 минут. Стабильная работа в любую погоду с раннего утра до поздней ночи. Троллейбус №18 каждый день приносил радость людям, - говорят волгоградцы. - Замена троллейбусов на автобус - деградация городской транспортной инфраструктуры. Волгоградцы ждут возвращения троллейбуса №18!

Волгоградцы просят вернуть троллейбус №18.

Напомним, этот троллейбусный маршрут закрыли в апреле 2017-го, как нерентабельный. Жители Кировского района боролись до последнего: выходили на акции, писали письма, составляли петиции… Не помогло. К сожалению, их прогнозы оправдались: автобусы так и не смогли в полной мере заменить электротранспорт.

- Абсурдность ситуации еще и в том, что тоннель на Тулака изначально начинали строить именно для продления троллейбусной линии из Кировского района в центр города. Тоннель построили, но где же обещанный троллейбус? - вопрошают горожане у властей.

Волгоградцы уверены, что продление троллейбусной линии в центр города троллейбус №18 станет самым востребованным и загруженным!

Отметим, что в мэрии Волгограда пообещали при продлении улицы Электролесовской сохранить контактную сеть троллейбусов для возможности ее дальнейшего использования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцы записали видеообращение с просьбой вернуть троллейбус №18
«Ротор» не одолел молодежную сборную России на Кубке ФНЛ
В Волгограде удалили скандальную рекламу с «Родиной-матерью» на фоне жука-навозника
Вице-губернатора Бекова заменит Наталья Стрельцова
В Волгограде восстановят дендрарий
Обморозил руки и ноги: под Волгоградом мать бросила 2-летнего сына без еды в холодном доме
Волгоградцы стали вдвое реже брать кредиты
Под Астраханью перевернулась лодка: люди перебрались на дрейфующую льдину
Признали психом: астраханец зарезал бабушку и лег спать
Волгоградская область попала в середину рейтинга по качеству жизни
В Волгограде 20-летний парень с ножом нападал на студентов ВолГУ
Волгоградка отсудила у страховщика более миллиона рублей за рак
В Волгограде легковушка въехала в трамвай №12
Под Волгоградом автоугонщик спешил к другу и врезался в столб
В Волгограде отправили в отставку вице-губернатора
На даче в Волжском заживо сгорели двое мужчин
Под Волгоградом автоледи устроила ДТП в четырьмя пострадавшими
Под Волгоградом в поселок подают плохую воду
В Волгограде из-за тумана автобус врезался в припаркованный на обочине грузовик
«Родина-мать» на фоне жука-навозника: волгоградцы возмущены рекламой доставки продуктов
В начале новой недели в Волгограде потеплеет до четырех градусов
В Волгограде продают «Диамант Зацарицынский» за 806 миллионов рублей
На юге Волгограда эвакуировали жильцов горящей девятиэтажки
Под Волгоградом дочери погибшего героя Красной армии вручили орден
Творческие жители Волгоградской области примут участие в эстафете культуры