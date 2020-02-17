«Ротор» не одолел молодежную сборную России на Кубке ФНЛ

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:52:14+03:00

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Опять ничья. Опять «Ротор» не смог порадовать болельщиков победой: вторая игра в рамках группового тура за Кубок ФНЛ-2020 закончилась вничью. Впрочем, счет 2:2 в матче со сборной России U20 (пусть и «молодежкой) - достойный результат.

В отличие от первой игры турнира, на этот раз «Ротор» решил сразу атаковать. Вот только напора не получилось. «Молодежь» легко перехватила инициативу и уже на 11 минуте заколотила гол. Олейников протащил мяч по правому флангу и четко уложил его в ворота Юрия Нестеренко. Волгоградцы пытались отыграться, Камиль Муллин и Сергей Серченков даже пару раз ударили в створ ворот соперника. И все. Зато получили в ответ второй гол и ушли на перерыв со счетом 2:0 в пользу сборной.

В раздевалке главный тренер «Ротора», видимо, серьезно поговорил с командой, поменял состав и во втором тайме футболисты заиграли.

- На 48-й минуте Муллин сократил отрыв в счёте, один на один переиграв вратаря сборной, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе клуба.

Камиль, кстати, мог оформить дубль, но попал в перекладину. Дальше было еще досаднее: вышедший на замену Александр Довбня жестко нарушил правила, ударив соперника по ногам сзади, за что тут же был удален с поля. Волгоградцы остались в меньшинстве.

- Несмотря на это нам удалось сравнять счёт. После подачи углового Байрыев сбросил головой на Муллина, тот поборолся верхом, скинул и Мухаммад Султонов плотным ударом поразил цель, - описывают финальный гол в «Роторе».

На этой ноте игра и завершилась: боевая ничья со счетом 2:2.

СТАТИСТИКА МАТЧА Сборная России U20 — «Ротор» — 2:2 (2:0)

Голы: Муллин, 48 (2:1); Султонов, 79 (2:2) — Олейников, 11 (1:0); Агаларов, 38 (2:0)

«Ротор»: Нестеренко, Денисов, Байрыев (к), Удалый, Пискунов, Ткачук, Песегов (Фатуллаев, 65), Полубояринов (Алейник, 37), Серченков (Султонов, 63), Муллин, Галаджан (Кипиани, 63)

Сборная России U20: Полетаев, Матвийчук, Тикнизян, Тугаринов, Каккоев (Зорин, 21), Олейников, Садулаев (Маклаков, 74), Емельянов, Галанин (Алиев, 46), Агаларов (Сагитов, 46), Погосов

Предупреждения: Ткачук, Серченков, Довбня удаление;

17 февраля. Пафос (Кипр), стадион «Пафиако».

ИСТОЧНИК KP.RU