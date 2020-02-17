В Волгограде удалили скандальную рекламу с «Родиной-матерью» на фоне жука-навозника

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:15:39+03:00

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«Приносим искренние извинения за размещение некорректного коллажа в Instagram, анонсирующего работу сервиса СберМаркет в Волгограде», - оперативно отреагировали на недовольство жителей Волгоградской области в СберМаркете.

Напомним, речь идет о рекламном изображении, которое должно было раскрутить службу доставки товаров, но получилось совсем иначе. Креативщики использовали символ «Родины-матери», стоящей на фоне жука-скарабея, двух жирафов и кометы.

- К сожалению, креатив был размещён компанией-подрядчиком без необходимого согласования. Содержание коллажа не соответствует рекламной политике и ценностям компании СберМаркет и он был оперативно удалён, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СберМаркета.

Более того, сотрудники поблагодарили волгоградцев и в частности Совет Ветеранов за справедливую реакцию и понимание.

ИСТОЧНИК KP.RU