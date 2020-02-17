В Волгограде восстановят дендрарий

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:42:37+03:00

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Дендрарий в Советском районе Волгограда давно пришел в упадок. Деревья засохли, часть вырубили под строительство магазинов. Но власти Волгограда все же решили – парку на этом месте быть. В нем найдется место и фонтанам, и аллеям, и множеству деревьев, и теплицам с оранжереями - общая площадь отведенной территории почти 28 гектаров. Проект планировки и межевания территории дендропарка, разработанный совместно с Федеральным научным центром агроэкологии, вынесли на общественные обсуждения.

ФНЦ агроэкологии РАН предлагает территорию нового дендропарка поделить на три зоны: административную, экспозиционную и научно-экспериментальную. В последней будут семенные участки, теплицы, питомник и выставки растений. В экспозиционной части парка отведут место под тематические демоплощадки. Здесь высадят различные растения, в том числе лианы, живые изгороди, декоративные деревья и кустарники. Чтобы все это великолепие не засохло волгоградским летом, предусмотрен поливочный водопровод. Дождевая вода будет уходить по ливневке в локальные очистные сооружения.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, посмотреть документацию можно будет вплоть до 16 марта 2020 года на сайте администрации Волгограда и в департаменте по градостроительству и архитектуре. При разработке проекта власти обещают учесть все предложения, которые поступят от волгоградцев. Если проект получит одобрение, то начнут разбивать парк с зонирования территории и установки трех павильонов на входе. Затем построят административные здания и оранжерею.

ИСТОЧНИК KP.RU