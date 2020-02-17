2020-02-17T13:58:18+03:00
Происшествия

Обморозил руки и ноги: под Волгоградом мать бросила 2-летнего сына без еды в холодном доме

Ребенка чудом спасала знакомая семьи
Юлия Данильченко
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16 февраля в реанимацию Котельниковской больницы привезли 2-летнего мальчика с обморожениями ручек и ножек, полностью истощенного, с целым «букетом» заболеваний. Оказалось, до такого состояния ребенка довела родная мать.

- В ходе проверки было установлено, что 14 февраля 37-летняя мать оставила своего двухгодовалого сына в неотапливаемом доме и ушла употреблять спиртные напитки, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД.

Спустя два дня женщина, наконец, вспомнила, что малыш находится совсем один. Она позвонила знакомой и попросила посмотреть, что с сыном. Та была в ужасе, когда увидела мальчика. Конечно, она сразу сообщила в полицию. Оказалось, бросать детей нерадивой матери приходилось и раньше: ее уже лишили прав на старшего ребенка, но на учет не поставили. Помимо этого, она была неоднократно судима.

- Местонахождение матери было установлено инспекторами ПДН, в состоянии алкогольного опьянения она доставлена в отделение полиции. В настоящее время малолетний госпитализирован и получает необходимое лечение. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято законное решение, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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