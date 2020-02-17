2020-02-17T13:05:46+03:00
Общество

Волгоградцы стали вдвое реже брать кредиты

При этом область все равно занимает третье место по объему кредитования в ЮФО
Юлия Данильченко
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Практически каждый житель Волгоградской области хоть раз в жизни брал займ у банка. Неудивительно, что к 2020 году портфель кредитов перевалил за 228 миллиардов рублей, что держит регион на третьем месте по объему кредитования в ЮФО (после Ростовской области и Краснодарского края). Но есть изменения: в 2019-ом волгоградцы решили – хватит. Если в 2018-ом около 36,5 % от населения получали вновь выданные кредиты, то через год эта цифра упала до 17%, что говорит о снижении темпов.

Эксперты считают, что принятые меры по снижению долговой нагрузки на россиян принесли свои первые плоды. Кредиты перестали выдавать всем подряд, особенно большие.

- Ситуация на рынке кредитования населения региона остается стабильной, - рассказал «КП-Волгоград» управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Михаил Белов. – Принятые ранее меры продолжат сдерживать рост долговой нагрузки и в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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