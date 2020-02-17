Под Астраханью перевернулась лодка: люди перебрались на дрейфующую льдину

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:24:10+03:00

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История спасения двух человек, которые могли погибнуть в ледяной воде, рассказали в областной спасательно-пожарной службе Астраханской области. ЧП произошло неподалеку от села Сизый Бугор около половины четвертого утра 17 февраля. В реке Бушма на дрейфующей льдине оказались люди, которые просили о помощи.

На место приехали сотрудники ПЧ № 59 ГКУ «Волгоспас». Им пришлось следовать по береговой линии, освещать льдину, которая плыла по течению. Они разработали план действий. Впереди находилась турбаза, откуда к нуждающимся в помощи людям отправили катер со спасателями.

- Мужчин сняли со льдины. Это жители села Тумак 31 и 43 лет. От медицинской помощи отказались. Как выяснилось, они плыли на лодке, которая перевернулась, мужчины перебрались на льдину, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Волгоспаса».

ИСТОЧНИК KP.RU