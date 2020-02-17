2020-02-17T12:13:13+03:00
Происшествия

Признали психом: астраханец зарезал бабушку и лег спать

Мужчину отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар
Юлия Данильченко
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Жестокое убийство произошло 5 августа 2019 года в одном из частных домов Ленинского района Астрахани, где проживала 89-летняя пенсионерка вместе с 37-летним внуком. В тот день пожилую женщину полицейские нашли мертвой, а ее родственника спящим в комнате. Как оказалось, он и расправился над старушкой.

- Следствием и судом установлено, что 37-летний родственник погибшей, который с самого детства проживал вместе с ней и называл бабушкой, в ходе ссоры избил ее, а затем перерезал горло осколком разбившегося в момент конфликта зеркала, после чего уснул в соседней комнате, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Как выяснили в процессе расследования, мужчина был психически болен. Это подтвердила экспертиза. Вместо тюремного заключения его приговорили к принудительному лечению в психиатрическом стационаре специализированного типа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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