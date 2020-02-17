Волгоградская область попала в середину рейтинга по качеству жизни

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:56:02+03:00

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«В каких российских регионах условия для жизни были наиболее благоприятными в 2019 году?» - на этот вопрос попытались ответить эксперты Ria.ru, собрав актуальную информацию и представив ее в виде инфографики. В список из 85 субъектов России попала и Волгоградская область. По качеству жизни она заняла ровно середину рейтинга – 42 строчку. Что учитывали специалисты?

- Рейтинг построен на основе комплексного учёта различных показателей, фиксирующих фактическое состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере. При расчёте был проведён анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, - прокомментировали «КП-Волгоград» - Ria.ru.

Во-первых, это зарплата и рынок труда. Дальше оценивались жилищные условия, демография, безопасность, экология, здоровье и образование, экономика и развитие бизнеса, объекты социальной инфраструктуры, а также освоенность территории и дороги. По всем этим показателям Волгоградская область набрала 46 баллов.

Кстати, в 2018 году регион был выше сразу не несколько позиций и находился на 37 месте. Вне конкуренции остаются Москва и область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Белгородская область.

ИСТОЧНИК KP.RU