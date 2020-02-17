В Волгограде 20-летний парень с ножом нападал на студентов ВолГУ
Фигурантом уголовного дела по статье «Разбой» стал 20-летний житель Кировского района Волгограда, студент одного из местных колледжей. Молодой человек решил, что отбирать деньги проще, чем устроиться на подработку. Он вооружился ножом и поджидал своих жертв у общежития волгоградского госуниверситета по проспекту Университетскому. 16 февраля парень напал на двух студентов с разницей в несколько минут. Те поспешили в полицию. Сотрудники ППС вместе с бойцами Росгвардии установили личность нападавшего и оперативно задержали его.
- Молодой человек сознался в содеянном, пояснив, что таким способом пытался похитить деньги на приобретение алкоголя. Нож, которым подозреваемый угрожал студентам, изъят. Мера пресечения избирается, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU