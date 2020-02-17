Волгоградка отсудила у страховщика более миллиона рублей за рак

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:39:42+03:00

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Жительница Ворошиловского района Волгограда решила застраховать свою жизнь. Так, на всякий случай. И он, к сожалению, произошел: однажды женщина узнала, что у нее рак, ей дали первую группу инвалидности. Она вспомнила, что может получить страховую выплату, но не тут-то было: в организации отказали, пояснив, что онкология «не является страховым случаем». Точку в этом споре поставил областной суд Волгоградской области.

- Судом установлено, что согласно условиям договора, к страховым рискам, помимо прочего, относится «инвалидность I группы в результате несчастного случая». При этом в договоре отсутствует указание на какое-либо различие между наступлением инвалидности от несчастного случая и от заболевания, равно как и то, что инвалидность вследствие болезни исключается из числа страховых случаев, - прокомментировали «КП-Волгоград» в облсуде.

После апелляционного решения служитель Фемиды подтвердил решение районного суда: выплатить женщине 819 тысяч рублей в качестве страховки, 500 рублей за моральный ущерб и еще 409 тысяч штрафа за то, что не не удовлетворили требования женщина добровольно.

ИСТОЧНИК KP.RU