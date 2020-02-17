В Волгограде легковушка въехала в трамвай №12

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:10:05+03:00

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Это уже второе дорожное происшествие за утро 17 февраля с участием волгоградского общественного транспорта. На этот раз виновником аварии стал водитель легковушки, который по невнимательности протаранил трамвай №12.

ДТП случилось в 08:03 утра в Дзержинском районе Волгограда на пересечении трамвайных путей с улицей Кутузовской. Водитель хотел проскользнуть перед вагоном, но не успел. В итоге произошло столкновение. Благо, никто не пострадал. Все произошло очень быстро, буквально через пять минут движение восстановилось. А водителям советуют быть осторожнее и думать о других участниках дорожного движения.

- Новое полотно позволяет водителям проезжать участки с большим комфортом и на более высокой скорости, однако водители должны руководствоваться правилами дорожного движения и учитывать приоритетность движения электротранспорта при пересечении переездов, - напомнили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU