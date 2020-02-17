Под Волгоградом автоугонщик спешил к другу и врезался в столб

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:43:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот так просто: захотел 31-летний мужчина из Калача-на-Дону в гости к другу, но пешком идти поленился и угнал чужую машину. О пропаже «Фольксваген Тигуан» 40-летняя владелица сообщила 16 февраля. Полицейские тут же стали искать иномарку и нашли. Правда, на обочине, очень побитую. Оказалось, автоугонщик врезался в дерево, но планов попасть к приятелю не изменил и пошел пешком.

По «горячим следам» установили и личность лихача. Женщину узнала в нем своего молодого любовника. Мужчина объяснил, что в тот вечер сильно выпил и пошел на необдуманный поступок, а сожительницу не предупредил.

- Полицейскими решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и возбуждении уголовного дела, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

А пока горе-угонщик сидит в СИЗО за управление машиной в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU