2020-02-17T09:43:39+03:00
Происшествия

Под Волгоградом автоугонщик спешил к другу и врезался в столб

Мужчина бросил машину и пошел к приятелю пешком
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вот так просто: захотел 31-летний мужчина из Калача-на-Дону в гости к другу, но пешком идти поленился и угнал чужую машину. О пропаже «Фольксваген Тигуан» 40-летняя владелица сообщила 16 февраля. Полицейские тут же стали искать иномарку и нашли. Правда, на обочине, очень побитую. Оказалось, автоугонщик врезался в дерево, но планов попасть к приятелю не изменил и пошел пешком.

По «горячим следам» установили и личность лихача. Женщину узнала в нем своего молодого любовника. Мужчина объяснил, что в тот вечер сильно выпил и пошел на необдуманный поступок, а сожительницу не предупредил.

- Полицейскими решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и возбуждении уголовного дела, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

А пока горе-угонщик сидит в СИЗО за управление машиной в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Астраханью перевернулась лодка: люди перебрались на дрейфующую льдину
Признали психом: астраханец зарезал бабушку и лег спать
Волгоградская область попала в середину рейтинга по качеству жизни
В Волгограде 20-летний парень с ножом нападал на студентов ВолГУ
Волгоградка отсудила у страховщика более миллиона рублей за рак
В Волгограде легковушка въехала в трамвай №12
Под Волгоградом автоугонщик спешил к другу и врезался в столб
В Волгограде отправили в отставку вице-губернатора
На даче в Волжском заживо сгорели двое мужчин
Под Волгоградом автоледи устроила ДТП в четырьмя пострадавшими
Под Волгоградом в поселок подают плохую воду
В Волгограде из-за тумана автобус врезался в припаркованный на обочине грузовик
«Родина-мать» на фоне жука-навозника: волгоградцы возмущены рекламой доставки продуктов
В начале новой недели в Волгограде потеплеет до четырех градусов
В Волгограде продают «Диамант Зацарицынский» за 806 миллионов рублей
На юге Волгограда эвакуировали жильцов горящей девятиэтажки
Под Волгоградом дочери погибшего героя Красной армии вручили орден
Творческие жители Волгоградской области примут участие в эстафете культуры