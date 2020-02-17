На даче в Волжском заживо сгорели двое мужчин

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:27:32+03:00

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Трагедия произошла ближе к одиннадцати часам ночи 16 февраля в Волжском, а именно в СНТ «Здоровье химика». Здесь пылал дачный домик. К моменту, когда на место приехал расчёт 13-й пожарно-спасательной части, пожар охватил всю жилую площадь – около 24 квадратных метров. Спасатели оперативно затушили пламя. На это с момента вызова им потребовалось всего четверть часа.

- Есть пострадавшие. Причина пожара – устанавливается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

При осмотре места они нашли тела двух людей, которые не успели выбраться наружу. Возможно, они спали. Личность одного установили, это мужчина 57 лет. А вот второй пока неизвестен. Предварительная причина ЧП – курение. Скорее всего, один из погибших не затушил сигарету.

МЧС России по Волгоградской области призывает соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».

ИСТОЧНИК KP.RU