Под Волгоградом автоледи устроила ДТП в четырьмя пострадавшими

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:12:32+03:00

Сразу четыре человека отправились в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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В семи авариях, которых произошли на дорогах Волгоградской области 16 февраля, травмы получили 12 человек, еще один погиб. Одно из крупных ДТП с четырьмя пострадавшими устроила 35-летняя автоледи за рулем «ВАЗа».

Около одиннадцати часов дня женщина ехала по трассе «Михайловка - Серафимович – Суровикино» в сторону Суровикино. Согласно ПДД, она была обязана уступить дорогу едущему по дороге «Роверу», но не сделала этого. В итоге легковушки столкнулись.

- В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ», 37-летний пассажир автомашины «Ровер» госпитализированы, 26-летний и 32-летний пассажиры автомобиля «Ровер» самостоятельно обратились в медучреждение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Еще одну аварию с участием «ВАЗа» устроил 21-летний парень из Волгограда. Около пяти часов вечера он ехал по проспекту Ленина в сторону центра. Напротив дома №141 врезался в дерево. Как итог он и его 20-летний друг попали в больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU