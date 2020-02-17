2020-02-17T08:50:02+03:00
Общество

Под Волгоградом в поселок подают плохую воду

Роспотребнадзор через суд обязал организацию исправиться
Юлия Данильченко
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Качество воды в Буерак-Поповском сельском поселении Серафимовичского района оставляло желать лучшего. Сами жители ничего не могли поделать с этим, а вот Роспотребнадзор Волгоградской области, который проверял несколько районов, выявил нарушения и через суд добился их исправления.

- При проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении «Исток» Серафимовичского района выявлены нарушения санитарных требований, - рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве.

Инспекторы выдали предписание, но в организации их исправили не до конца. Пришлось выходить в суд. Серафимовичский служитель Фемиды встал на сторону надзорного ведомства. Все-таки здоровье людей важнее всего остального. По решению у фирмы есть полгода, чтобы улучшить качество воды и отчитаться перед Роспотребнадзором. В противном случае их ждет ответственность куда серьезнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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