В Волгограде из-за тумана автобус врезался в припаркованный на обочине грузовик

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:02:46+03:00

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Сильный туман стал причиной столкновения автобуса №55 и полуприцепа грузовика, припаркованного на обочине дороги. ДТП произошло около шести часов утра 17 февраля в Советском районе Волгограда на улице Шумского. Общественный транспорт следовал по маршруту, водитель не увидел помеху. Тем более, что предупредительных знаков на проезжей части не было. Оказалось, владелец грузовика не первый раз так делает.

- Как отмечают водители транспортного предприятия, владелец грузового автомобиля в течение длительного времени бросал полуприцеп с нарушениями ПДД на проезжей части, создавая помехи для движения транспорта, в том числе вынуждая автомобилистов выезжать для объезда на встречную полосу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

ghest_vlg Шумского 8. Родниковая долина. 55 автобус въехал в прицеп фуры. Водителя зажало. Работает МЧС

На место приехали сотрудники ГИБДД и врачи. Медицинская помощь потребовалась одному пассажиру. Также автопредприятие побеспокоилось и выпустило на маршрут дополнительный автобус взамен тому, который застрял на месте аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU