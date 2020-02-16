«Родина-мать» на фоне жука-навозника: волгоградцы возмущены рекламой доставки продуктов

16 Февр. 2020 2020-02-16T21:11:17+03:00

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Как ни смотри на рекламу от популярного в Волгограде гипермаркета, а понять смысл очень непросто. Эта афиша должна была раскрутить службу доставки товаров, которая появилась в магазине. Но получилось совсем наоборот.

В центре стоит величественная «Родина-мать», олицетворяющая для волгоградцев, да и всей страны, волю к победе, а также образ самой Родины. Но PR-менеджерам организации пришла гениальная идея: пририсовать к памятнику на Мамаевом кургане… жука-навозника с огромным шаром понятно из чего. Над головой статуи летит комета, видимо, символизирующая скорость. Справа – пара жирафов с пакетом продуктов. А в руке «Родины» - то ли груша, то ли лимон.

Все это выглядит, как большое недоразумение. Так посчитали и волгоградцы. Они искренне негодуют и возмущаются тому, как неверно сотрудники гипермаркета использовали исторический образ.

- Это в какой стране мы живём, что каждый, на мой взгляд, необразованный человек позволяет себе оскорблять святыню всей страны? То саратовский губернатор сравнивает Мамаев курган с мусорной ямой, эстафету подхватывает краснодарский губернатор. Это уже не просто оскорбление... Это, как мне кажется, признак очень низкой социальной ответственности. И эти люди нас учат патриотизму, - высказался общественник Армен Оганесян.

ИСТОЧНИК KP.RU