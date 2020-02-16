В начале новой недели в Волгограде потеплеет до четырех градусов
Уже середина февраля и погода в Волгограде стоит удивительно весенняя. Выпавший недавно снег быстро тает под лучами солнца, которое все чаще появляется днем. Предпоследняя неделя последнего зимнего месяца подарит горожанам относительное тепло.
Как передают синоптики «Гисметео», в понедельник 17 февраля днем будет +1 градус и ясное небо. Во вторник 18 февраля ночью ожидается -4 градуса, а вот днем распогодится до +3. Еще теплее станет к середине недели. В среду эксперты прогнозируют +4 градуса днем и -3 ночью.
До конца недели, включая 23 февраля, волгоградцев ждут приятные дни с температурой выше нуля в светлое время суток. Правда, возможны осадки в виде снега или небольшого дождя, которые могут немного подпортить настроение в праздничные выходные.
ИСТОЧНИК KP.RU