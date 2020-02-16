В Волгограде продают «Диамант Зацарицынский» за 806 миллионов рублей

16 Февр. 2020 2020-02-16T16:00:22+03:00

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Торговый центр «Диамант Зацарицынский», который находится по улице Рабоче-Крестьянская №48 в Ворошиловском районе Волгограда, выставлен на продажу. Об этом «КП-Волгоград» сообщает со ссылкой на портал «Торги России». Начальная стоимость - 805 743 895,20 рублей. Общая же площадь нежилого помещения составляет более десяти тысяч квадратных метров.

Заявки можно подавать с завтрашнего дня, 17 февраля. Крайняя дата – 25 марта. Ценовые предложения принимаются с 30 марта. «Диамант» - это пятиэтажное здание, оборудованное автостоянкой, 8 экскаваторами, 3 лифтами, котельной, сигнализацией и системой вентиляции и кондиционирования. Также два помещения общей площадью более шести тысяч квадратных метров является предметом залога ООО «АМТ Банк».

Напомним, «Диамант Зацарицынский» принадлежал экс-депутату Госдумы Олегу Михееву, который сейчас находится в международном розыске. Также на торги выставляли принадлежавшие ему «Диамант на Комсомольской» и «Царицынский пассаж».

ИСТОЧНИК KP.RU