На юге Волгограда эвакуировали жильцов горящей девятиэтажки

16 Февр. 2020 2020-02-16T15:23:30+03:00

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ЧП произошло 16 февраля в Красноармесйком районе Волгограда. На улице Гражданская загорелась в девятиэтажном жилом доме загорелась однокомнатная квартира. Огонь охватил примерно 15 квадратных метров. Все это происходило на глазах многих очевидцев в обеденное время. Они и сообщили об происшествии на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы.

На место приехал шестой расчет. Одни спасатели тушили пожар, а другие эвакуировали жильцов подъезда, где он произошел. Очаг очень быстро локализовали, а потом ликвидировали. Обошлось без жертв.

- По предварительной информации никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101», - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU