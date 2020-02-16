Под Волгоградом дочери погибшего героя Красной армии вручили орден
Есть герои войны, которые остались без награды за свое мужество. Сейчас это стараются исправить. После смерти бойца ордена вручают его родным. Так вышло и с Александром Козловым, который погиб в 1942 году в битве за Сталинград. Сегодня орден «Красной звезды» передали его дочери в городе Серафимовиче.
Известно, что Александр родился в 1915 году, с приходом войны проявил мужество и невероятную смелость. Он убил 11 фашистов в личной схватке, успешно на протяжении пятидесяти суток руководил подразделением, отразил 7 немецких атак и нанес неприятелю большой урон. Погиб от ран. Позже его тело перезахоронили в братскую могилу в поселке Великий Октябрь в Среднеахтубинском районе.
- Удостоверение внучке погибшего солдата вручил Военный комиссар г. Серафимович, Серафимовичского и Клетского районов Волгоградской области Станислав Бабкин, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.
ИСТОЧНИК KP.RU