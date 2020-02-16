Под Волгоградом дочери погибшего героя Красной армии вручили орден

16 Февр. 2020 2020-02-16T14:11:40+03:00

Александр Козлов умер во время битвы за Сталинград в 1942 году

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Есть герои войны, которые остались без награды за свое мужество. Сейчас это стараются исправить. После смерти бойца ордена вручают его родным. Так вышло и с Александром Козловым, который погиб в 1942 году в битве за Сталинград. Сегодня орден «Красной звезды» передали его дочери в городе Серафимовиче.

Известно, что Александр родился в 1915 году, с приходом войны проявил мужество и невероятную смелость. Он убил 11 фашистов в личной схватке, успешно на протяжении пятидесяти суток руководил подразделением, отразил 7 немецких атак и нанес неприятелю большой урон. Погиб от ран. Позже его тело перезахоронили в братскую могилу в поселке Великий Октябрь в Среднеахтубинском районе.

- Удостоверение внучке погибшего солдата вручил Военный комиссар г. Серафимович, Серафимовичского и Клетского районов Волгоградской области Станислав Бабкин, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU