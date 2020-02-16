Творческие жители Волгоградской области примут участие в эстафете культуры

16 Февр. 2020 2020-02-16T12:41:59+03:00

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В 2020 году темой эстафеты «Район высокой культуры» в Волгоградской области стало, несомненно, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Десятки творческих коллективов примут участие в масштабном мероприятии, которое охватит каждый район нашего большого региона. Это ветераны и работники культуры, активисты, артисты Волгоградского областного центра народного творчества, Детской школы искусств, Центра культуры Светлого Яра и простые жители.

В этом году площадку в Светлоярском районе серьезно обновили: здесь отремонтировали зал, сцену, поставили новое оборудование. Изменился также формат эстафеты.

- Она впервые пройдет в новом формате: по шести зональным направлениям (юго-восточное, северо-западное, северо-западное-2, северо-восточное, северное и Волгоград). Районы каждого из шести направлений приготовят театрализованное многожанровое тематическое представление, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Финал же состоится в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU