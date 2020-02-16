2020-02-16T11:21:05+03:00
Общество

За неделю из перинатального центра Волгограда выписали 80 малышей

За это время в роддоме родилась одна двойня
Юлия Данильченко
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Хорошими новостями поделились сотрудники Перинатального центра Волгограда: с 7 по 13 февраля домой отправилось 78 волгоградок и их 80 малышей. Одна семья будет воспитывать очаровательную двойню. Все младенцы абсолютно здоровы, как и их мамочки. А все благодаря профессионализму врачей, их трепетному отношению к роженицам.

Кстати, 14 февраля в День всех влюбленных в стенах ВОКПЦ №2 на свет появилось 14 малышей. Обычно мальчиков или девочек больше, но на этот раз получилось поровну – 7 маленьких джентльменов и 7 прекрасных леди.

- Поздравляем их с выпиской из роддома. Наконец-то, вы везёте своё драгоценное сокровище домой. Желаем вам море сил, океан терпения и множество радостей счастливого родительства! Будем рады видеть вас снова, - поздравили родителей сотрудники ВОКПЦ №2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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