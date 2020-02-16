2020-02-16T10:11:07+03:00
Общество

В Волгограде два месяца не могут найти пропавшего 90-летнего дедушку

Пенсионер ушел из дома в декабре прошлого года и не вернулся
Юлия Данильченко
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Фото: Лиза Алерт.Фото: Лиза Алерт.
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С 19 декабря 2019 года волгоградские волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 90-летнего Вячеслава Титовича Штанникова. Дедушка ушел из дома и не вернулся. Родсвтенники обратились в полицию, помогают им добровольцы.

Неравнодушны к чужому горю горожане собираются на поиски и обходят самые вероятные места, где может находиться пенсионер. У них есть фотографии и описание пропавшего. Помочь могут и те, кто, возможно, где-то видел этого дедушку.

Вячеслав Титович невысокого роста - 155-165 сантиметров. Он худощавого телосложения, глаза серые, волосы седые, стрижка короткая. В день исчезновения на нем были светло-оливковая куртка с капюшоном, черные брюки, черные ботинки на шнуровке, а также черная кепка. Из особых примет – родинка на правой щеке.

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам - 8 (800) 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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