В Волгограде два месяца не могут найти пропавшего 90-летнего дедушку
С 19 декабря 2019 года волгоградские волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 90-летнего Вячеслава Титовича Штанникова. Дедушка ушел из дома и не вернулся. Родсвтенники обратились в полицию, помогают им добровольцы.
Неравнодушны к чужому горю горожане собираются на поиски и обходят самые вероятные места, где может находиться пенсионер. У них есть фотографии и описание пропавшего. Помочь могут и те, кто, возможно, где-то видел этого дедушку.
Вячеслав Титович невысокого роста - 155-165 сантиметров. Он худощавого телосложения, глаза серые, волосы седые, стрижка короткая. В день исчезновения на нем были светло-оливковая куртка с капюшоном, черные брюки, черные ботинки на шнуровке, а также черная кепка. Из особых примет – родинка на правой щеке.
Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам - 8 (800) 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU