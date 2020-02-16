2020-02-16T09:20:37+03:00
Происшествия

Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Волжском

Виновником аварии стал 64-летний пенсионер
Юлия Данильченко
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В итоге маленькую девочку пришлось госпитализировать в больницу с травмами.В итоге маленькую девочку пришлось госпитализировать в больницу с травмами.
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Две иномарки столкнулись на улице Мира в Волжским в обеденный час 15 февраля. Дорогу не поделили «Рено Сандеро» и «Фольксваген». В последней находилась 2-летняя девочка, которую вез 26-летний отец. А за рулем «Рено» сидел 64-летний мужчина. Он-то и допустил ошибку.

Виновник аварии выезжал со двора по улице Мира в сторону улицы Нариманова. Напротив дома №46 он, согласно правилам дорожного движения, был обязан уступить дорогу, но проигнорировал преимущество другого транспорта.

- Он совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Гольф» под управлением 26-летнего водителя, который двигался в прямом направлении по улице Мира со стороны Александрова в сторону Нариманова, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге маленькую девочку пришлось госпитализировать в больницу с травмами. В отношении водителя проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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