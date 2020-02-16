18-летний волжанин за рулем «Опель» протаранил дерево: четверо в больнице

16 Февр. 2020 2020-02-16T09:01:09+03:00

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15 февраля случилось сразу две крупные аварии с большим количеством пострадавших. На мосту через Волгу столкнулись иномарки, пять человек, в том числе дети, попали в больницу. Ближе к полуночи в Волжском 18-летний парень также устроил крупную аварию, в результате которой четыре пассажира оказались в медучреждении.

- По предварительной информации, в 23:10 часов водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем «Опель Кадет», двигался по улице Свердлова со стороны Пушкина в сторону Ленина, напротив дома № 9 не справился с управлением и совершил наезд на дерево, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сам лихач, 18-летний приятель, 23-летняя пассажирка и 14-летняя девочка получили травмы. Им оказали необходимую помощь. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU