Американец приютил волгоградского пса

16 Февр. 2020 2020-02-16T08:53:02+03:00

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У пса по кличке Коржик была тяжелая бродячая жизнь в Волгограде. Он прибился к стае собак и был самым маленьким среди уличных соратников. Собственно, именно поэтому волонтер Юлия Пильщикова заметила бедолагу: слишком явная конкуренция, пес мог погибнуть от голода. Так в декабре 2019 года он оказался в известном приюте «Хвостики».

Его вылечили, сделали необходимые прививки и стали искать дом. В Волгограде есть большая проблеме: бездомных животных много, а вот желающих подарить им дом катастрофически мало. Волонтеры стали практиковать перевозку питомцев другие страны. На этот раз подопечный уехал на другой континент – в США.

- Коржик благополучно доехал домой, теперь он гражданин Соединённых штатов Америки, - рассказала «КП-Волгоград» радостную новость Юлия Пильщикова.

Кстати, каждый может помочь приюту, все подробности в группе «Хвостики».

ИСТОЧНИК KP.RU