Волгоградцы больше всего жалуются на условия жизни в домах и плохие продукты

16 Февр. 2020 2020-02-16T08:31:46+03:00

Изменить размер текста: A A

9367 волгоградцев пожаловались в областной Роспотребнадзор за весь 2019 год. В основном люди приносили письменные жалобы (99,3%), устно в ведомство обратилось всего 0,7%. Большая часть обратившихся – обычные граждане (6522), 2751 – такое количество составили чиновники, а также 24 человека из общественных организаций.

Чаще всего волгоградцы просили разобраться с условиями проживания в квартирах и домах.

- В части санитарно-эпидемиологического благополучия наибольшее количество обращений приходится на условия проживания в жилых помещениях –1970 (45%) (в 2018 году – 1920 или 41%), - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

Людей волновали затопленные подвалы, плохая канализация, влажность в квартирах и другое. На втором месте стоит санитарное состояние территории: 752 (17%) обращений. Горожан волновали свалки, а также проблемы с вывозом мусора. На третьем месте стоит качество и безопасность продуктов - 514 (12%) заявлений.

По всем фактам сотрудники Роспотребнадзора провели проверки. Некоторые из них стали основанием для исковых заявлений в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU