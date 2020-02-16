2020-02-16T08:31:46+03:00
Общество

Волгоградцы больше всего жалуются на условия жизни в домах и плохие продукты

Роспотребнадзор подвел итоги работы за 2019 год
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

9367 волгоградцев пожаловались в областной Роспотребнадзор за весь 2019 год. В основном люди приносили письменные жалобы (99,3%), устно в ведомство обратилось всего 0,7%. Большая часть обратившихся – обычные граждане (6522), 2751 – такое количество составили чиновники, а также 24 человека из общественных организаций.

Чаще всего волгоградцы просили разобраться с условиями проживания в квартирах и домах.

- В части санитарно-эпидемиологического благополучия наибольшее количество обращений приходится на условия проживания в жилых помещениях –1970 (45%) (в 2018 году – 1920 или 41%), - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

Людей волновали затопленные подвалы, плохая канализация, влажность в квартирах и другое. На втором месте стоит санитарное состояние территории: 752 (17%) обращений. Горожан волновали свалки, а также проблемы с вывозом мусора. На третьем месте стоит качество и безопасность продуктов - 514 (12%) заявлений.

По всем фактам сотрудники Роспотребнадзора провели проверки. Некоторые из них стали основанием для исковых заявлений в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За неделю из перинатального центра Волгограда выписали 80 малышей
В Волгограде два месяца не могут найти пропавшего 90-летнего дедушку
Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Волжском
18-летний волжанин за рулем «Опель» протаранил дерево: четверо в больнице
Американец приютил волгоградского пса
Волгоградцы больше всего жалуются на условия жизни в домах и плохие продукты
Сухогруз сел на мел под Астраханью
Волгоградская епархия показала роспись стен собора Александра Невского
Астраханцу грозит срок за уклонение от армии
Волгоградский центр медреабилитации возглавила главврач больницы Фишера
Волгоградцы почтили память воинов-интернационалистов
На СК «Зенит» высадили еще 30 крымских сосен
В Волгограде отменили оправдательный приговор сыну экс-депутата
Полицейские нашли грабителя по ДНК
Сбил пешехода и уехал: полиция Волгограда разыскивает свидетелей ДТП
Волгоградцев приглашают на праздник первоцветов
Одну из трех полос закроют: 15 февраля на мосту Волжской ГЭС начинают ремонт
Влюбленные из Волгограда помогли установить мировой рекорд
В Камышине суд приговорил пенсионера, угрожавшего взорвать дом
Готовимся к весеннему паводку: на Волжской ГЭС увеличили сбросы