Сухогруз сел на мел под Астраханью

15 Февр. 2020 2020-02-15T23:31:09+03:00

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Субботним вечером 15 февраля 2020 ЧП случилось на Волго-Каспийском судоходном канале в Астраханской области. В раскатной части Каспийского моря сел на мель груженый зерном сухогруз «Порт Оля-2». Судно шло по маршруту из порта Оля в Иран. На борту судна в момент происшествия находилось 13 человек экипажа. Угрозы для моряков и экологии нет.

Сообщение о посадке судна на мель в экстренные службы поступило в 19.55 по местному времени (в 18.55 по московскому). Сухогруз вышел из порта приписки - Морского торгового порта Оля, расположенного неподалеку от Астрахани. Он вез в Иран около четырех тысяч тонн ячменя. Судно успело пройти по маршруту всего около 75 километров, когда наткнулось на мель.

- Угрозы жизни для экипажа нет, розлив нефтепродуктов отсутствует, повреждений судна нет. Судовой ход не нарушен, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС по Астраханской области.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU