Волгоградская епархия показала роспись стен собора Александра Невского

15 Февр. 2020 2020-02-15T19:01:22+03:00

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В центре Волгограда продолжается строительство собора Александра Невского. Внешний вид храма уже практически сформирован. Внутри идут отделочные работы: штукатурят стены и оконные проемы, устраивают вентиляцию, армируют центральный свод. А в алтарной части собора специалисты расписывают стены. На то, как идет роспись, накануне посмотрел митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Уже сейчас можно представить, каким будет храм в 2021 году, когда все работы должны завершить. Как будут выглядеть своды Александро-Невского собора, показали в Волгоградской епархии.

Так будут выглядеть сены собора. Фото: Волгоградская епархия

Роспись в небесных тонах и белый мрамор на полу придадут храму особое ощущение чистоты. Как сообщили «КП-Волгоград» в епархии, к укладке мраморных полов и панелей планируют приступить уже в ближайшее время. Дело это непростое, на работы уйдет полтора года.

Красивые орнаменты пустят по сводам и стенам. Фото: Волгоградская епархия

А шестиметровый шестиконечный византийский крест на главном куполе собора Александра Невского установят уже на Пасху – в апреле 2020 года. Пока он хранится на стройплощадке.

ИСТОЧНИК KP.RU