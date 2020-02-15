Астраханцу грозит срок за уклонение от армии

15 Февр. 2020 2020-02-15T16:31:46+03:00

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До двух лет тюрьмы грозит 29-летнему жителю Астраханской области за уклонение от призыва на военную службу. На молодого мужчину следователи завели уголовное дело.

По версии следствия, 29-летний астраханец имел гражданство России и состоял на воинском учете. И хотя мужчине прислали повестку, он умышленно не явился в военкомат для прохождения связанных с призывом на военную службу мероприятий.

Сейчас следователи устанавливают, какие обстоятельства помешали явиться в военный комиссариат «уклонисту» от армейской службы. Расследованием занимается Ахтубинский межрайонный следственный отдел.

- Нарушителю закона грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, что не освобождает его от прохождения военной службы в дальнейшем, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU