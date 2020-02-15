Волгоградский центр медреабилитации возглавила главврач больницы Фишера

15 Февр. 2020 2020-02-15T15:39:30+03:00

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Главным врачом Волгоградского областного центра клинической медицинской реабилитации назначили доктора медицинских наук Елену Дронову, которая последнее время руководила городской больницей №1 имени Фишера города Волжского. Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, она хорошо показала себя на первом этапе масштабной модернизации медучреждения. Вскоре не менее масштабные преобразования ожидают и службу реабилитации региона.

Елена Дронова отдала медицине более тридцати лет. Она работала в больнице №25, была заместителем главного врача областного кардиоцентра. С 2014 по 2018 год занимала должность заместителя руководителя облздрава. Главврачом больницы Фишера назначена в 2018 году. Пока медучреждение осталось без руководителя.

Бывший руководитель центра медреабилитации 41-летний Евгений Коваленко скоропостижно скончался два месяца назад – в декабре 2019-го. В должности главврача он проработал всего год.

ИСТОЧНИК KP.RU