Волгоградцы почтили память воинов-интернационалистов

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:40:01+03:00

В 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана в Волгограде и Волжском прошли митинги

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15 февраля в России - День памяти воинов-интернационалистов. Ровно 31 год прошел после вывода советских войск из Афганистана. В Волгограде, Волжском и других городах и поселках области прошли митинги, на которых почтили память воинов-интернационалистов. Служили в Афганистане 5219 волгоградцев, 176 из них не вернулись с поля боя.

Жители Волгограда, ветераны и семьи погибших земляков в памятную дату пришли к «Cолдатам с колоколом» - памятнику воинам-интернационалистам в парке Памяти на Спартановке. Почтили память погибших в Афганистане и в парке Гагарина на Красном. В Волжском митинг прошел у мемориала в сквере на улице 40 лет Победы. Воспитанники патриотических объединений возложили цветы и венки. Память погибших почтили минутой молчания.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, также в этот день по всему региону прошли уроки мужества, траурные панихиды и акции.

В музее-панораме «Сталинградская битва» накануне открылась выставка «Афганистан в моей судьбе», рассказывающая о стойкости, мужестве и героизме наших земляков при выполнении интернационального долга. Выставка будет работать до 27 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU