На СК «Зенит» высадили еще 30 крымских сосен

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:26:15+03:00

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У стадиона «Зенит» в Краснооктябрьском районе Волгограда этой зимой вновь сажают сосны. В январе 2018 года полсотни хвойных деревьев появились вдоль забора спорткомплекса на улице Тарифной. Прижились. Теперь тридцать крымских сосен двухметровой высоты украсят аллею перед фасадом западной трибуны стадиона вдоль улицы Таращанцев. Сажают уже взрослые деревья с комом земли. Сейчас для этого самое время.

- Деревья доставлены из питомников Волгоградской области и уже адаптированы к местному климату, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Сосны должны прижиться, тем более, что на стадионе для них имеется система автоматического полива.

Появляются на «Зените» и спортивные новинки. В прошлом году здесь сделали площадку с уличными тренажерами, поле для мини-футбола с искусственным покрытием, получил спорткомплекс и более двадцати снарядов для легкоатлетов.

ИСТОЧНИК KP.RU