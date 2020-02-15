2020-02-15T12:10:57+03:00
Общество

В Волгограде отменили оправдательный приговор сыну экс-депутата

Дело Кирилла Полицимако вновь рассмотрят в суде
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Суд в апелляционном порядке отменил оправдательный приговор.Суд в апелляционном порядке отменил оправдательный приговор.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В октябре 2019 года Светлоярский суд Волгоградской области оправдал руководителя ООО «Малахит» Кирилла Полицимако и его бухгалтера, которых обвиняли в неуплате более 23 миллионов рублей налогов. Волгоградский областной суд проверил законность приговора и это решение отменил. Сын экс-депутата Волгоградской областной думы Ангара Полицимако Кирилл Полицимако снова предстанет перед судом.

По версии следствия, Полицимако и Сергеева «раздували» затраты при исчислении налога на прибыль и делали вычеты по НДС. В декларации они указывали заведомо ложные сведения о работах и услугах семи фирм, которых на деле не было. Так и набежало более 23,6 миллиона рублей «экономии» на налогах. Однако свою вину ни руководитель, ни бухгалтер фирмы не признали.

- Оправдательный приговор суда первой инстанции отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник областного прокурора Оксана Черединина.

Напомним, в 2018 году Ворошиловский суд Волгограда приговорил Кирилла Полицимако к пяти годам в колонии общего режима за взятку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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