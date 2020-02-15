2020-02-15T11:14:12+03:00
Происшествия

Полицейские нашли грабителя по ДНК

Уже осужденному за серию краж 20-летнему волгоградцу грозит новый срок за разбой
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Экспертиза установила идентичность ДНК.Экспертиза установила идентичность ДНК.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Спустя два года волгоградским полицейским удалось раскрыть преступление благодаря генетической экспертизе ДНК. Еще осенью 2017 года в одном из поселков Среднеахтубинского района разбойник в маске ограбил продуктовый магазинчик. Неизвестный напал на продавца и забрал из кассы 3,5 тысячи рублей. Позже в двух километрах от павильона полицейские нашли маску и перчатки преступника. ДНК разбойника эксперты-криминалисты занесли в базу данных, а спустя два с лишним года нашли и его самого.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, в феврале 2020 года на исследование специалистам экспертно-криминалистического центра поступил биологический образец из колонии Волжского. Оказалось, что ДНК осужденного за серию краж 20-летнего волгоградца полностью совпадает с макромолекулой, принадлежащей грабителю продуктового павильона.

Парень уже сознался в преступлении, так что ему грозит новый срок за разбой.

- Следствие по уголовному делу, возбужденному в октябре 2017 года, возобновлено, - сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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