2020-02-15T10:39:04+03:00
Происшествия

Сбил пешехода и уехал: полиция Волгограда разыскивает свидетелей ДТП

За прошедшие сутки под колесами авто один пешеход погиб и четверо пострадали
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Четверо волгоградцев оказались в больнице в результате ДТП.Четверо волгоградцев оказались в больнице в результате ДТП.Фото: Тимур ХАНОВ
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Сразу пять пешеходов попали под колеса автомобилей на дорогах Волгоградской области за прошедшие сутки 14 февраля - один из них погиб, еще четверо в больнице. А полиция разыскивает водителя, который сбил женщину в Краснооктябрьском районе Волгограда и скрылся с места ДТП, не оказав помощи пострадавшей. Происшествие случилось в начале восьмого вечера на улице 39-й Гвардейской. 49-летняя женщина переходила дорогу по зебре и в итоге оказалась в больнице.

На Тракторном под колеса иномарки попала студентка. На девушку на улице Ополченской в семь утра наехала 58-летняя женщина-водитель на «Мазде CX-5». Студентка также в момент ДТП находилась на пешеходном переходе. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, юная волгоградка получила множество травм, сейчас она в больнице.

В центре Волгограда вечером в пятницу 52-летний водитель на иномарке, поворачивая с улицы Гагарина на Мира, не уступил дорогу 36-летнему мужчине, который переходил дорогу по зебре на зеленый свет.

Еще одно ДТП случилось в Волжском и снова на регулируемом пешеходном переходе. На улице Ленина 64-летний водитель на «ГАЗ 3269» наехал на 78-летнюю пенсионерку. А в хуторе Качалин Суровикинского района вечером 31-летний водитель без прав на своей «семерке» сбил пенсионерку насмерть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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