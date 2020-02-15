Волгоградцев приглашают на праздник первоцветов

15 Февр. 2020 2020-02-15T08:48:59+03:00

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Хотя настоящая зима с минусовыми температурами и снегом пришла в Волгоград только в феврале, природа уже готовится к весне. А в Волгоградском ботаническом саду уже расцвели тысячи первоцветов. В этом году на выставке первых весенних цветов жителям Волгограда и Волжского покажут рекордное количество растений. Буйство красок одновременного цветения более сотни сортов разноцветных нарциссов и тюльпанов, гиацинтов и примул, крокусов и мускари – зрелище действительно потрясающее. Продлится праздник первоцветов в оранжереях ботанического сада целую неделю - до 21 февраля 2020 года.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды, попасть на праздник первоцветов в оранжереи Волгоградского регионального ботсада, расположенные в городе Волжском, можно 15 февраля с 9 до 16 часов, а с 17 по 21 февраля - с 8 до 17 часов. На выставке гостей ждут консультации, лекторий, экскурсии и, конечно, тысячи цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU