2020-02-15T08:48:59+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают на праздник первоцветов

Праздник встречи весны в ботаническом саду продлится до 21 февраля 2020
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Буйство красок тысяч первоцветов увидят волгоградцы.Буйство красок тысяч первоцветов увидят волгоградцы.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Хотя настоящая зима с минусовыми температурами и снегом пришла в Волгоград только в феврале, природа уже готовится к весне. А в Волгоградском ботаническом саду уже расцвели тысячи первоцветов. В этом году на выставке первых весенних цветов жителям Волгограда и Волжского покажут рекордное количество растений. Буйство красок одновременного цветения более сотни сортов разноцветных нарциссов и тюльпанов, гиацинтов и примул, крокусов и мускари – зрелище действительно потрясающее. Продлится праздник первоцветов в оранжереях ботанического сада целую неделю - до 21 февраля 2020 года.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды, попасть на праздник первоцветов в оранжереи Волгоградского регионального ботсада, расположенные в городе Волжском, можно 15 февраля с 9 до 16 часов, а с 17 по 21 февраля - с 8 до 17 часов. На выставке гостей ждут консультации, лекторий, экскурсии и, конечно, тысячи цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На СК «Зенит» высадили еще 30 крымских сосен
В Волгограде отменили оправдательный приговор сыну экс-депутата
Полицейские нашли грабителя по ДНК
Сбил пешехода и уехал: полиция Волгограда разыскивает свидетелей ДТП
Волгоградцев приглашают на праздник первоцветов
Одну из трех полос закроют: 15 февраля на мосту Волжской ГЭС начинают ремонт
Влюбленные из Волгограда помогли установить мировой рекорд
В Камышине суд приговорил пенсионера, угрожавшего взорвать дом
Готовимся к весеннему паводку: на Волжской ГЭС увеличили сбросы
Влюбленных волгоградцев зовут на каток поучаствовать в «Почте Купидона»
Елена Исинбаева решила прочитать вторую "книгу" - Конституцию СССР
На реконструкцию стадиона «Трактор» в Волгограде выделит деньги РУСАЛ
"Ротор" не смог одолеть команду из второй лиги в борьбе за Кубок ФНЛ
Маршрутка 70а врезалась в 77-ой автобус: пострадали три волгоградки
В сгоревшей на тамбовской трассе "ГАЗели" ехали волгоградцы
Застрелил хозяина и пса: в Волгограде раскрыли убийство 25-летней давности
Прокуратура проверит, кто залил кипятком музыкальную школу в Волгограде
В Волгограде закрыли столовую «Пончик», травившую жителей дома
Три астраханских рыбака провалились под лед и утонули
Жуткая авария на трассе «Волгоград-Астрахань»: пять человек в больнице
Волгоградец порубил шашкой голову бывшему мужу подруги
Мошенники украли у волгоградцев полмиллиона рублей, а двоих обмануть не смогли
Полицейские ищут свидетелей аварии, где водитель сбил семью из трех человек
Две аварии за две минуты: тройное ДТП с автобусом в Волгограде попало на видео
Волгоградцев приглашают на зимний праздник и бесплатное катание в ледовую арену "Волжский"
Четверо на одного: в Астрахани группа молодых людей до смерти забила обидчика
Под Волгоградом таксист спровоцировал тройное ДТП с пострадавшими
В Волгоградской области не планируют возвращаться к московскому времени
Волгоградские волонтеры спасли из плена истощенных собак