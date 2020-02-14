Одну из трех полос закроют: 15 февраля на мосту Волжской ГЭС начинают ремонт

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:16:24+03:00

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Ну что, водители, вы готовы к новому «сезону пробок» на мосту Волжской ГЭС? С 15 февраля здесь возобновляются ремонтные работы, а значит, в часы-пик сюда лучше не ехать.

- В субботу, 15 февраля, в месте проведения работ начнется установка знаков и ограждений — на участке протяженностью 400 метров, согласно утвержденной схеме, движение автотранспорта будет организовано по двум полосам из трех, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Компании «РИСНА» в 2020-м году предстоит обновить более девяти тысяч квадратных метров мостового полотна. Ремонтировать будут как верхний слой проезжей части, так и под полотном - обновят металлические фермы и нанесут на них современное лакокрасочное покрытие; приведут в порядок деформационные швы, уложат наливную гидроизоляцию и дорожное покрытие из литого асфальтобетона; установят новое оцинкованное барьерное и перильное ограждения.

- Внутри мостового комплекса продолжится восстановление железобетона торкретированием специальными строительными смесями, - добавляют в комитете.

Напомним, реконструкция моста ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году здесь отремонтировали более 3,6 тысячи квадратных метров дорожного полотна и два участка протяженностью 577 метров конструкций внутри сооружения. Полностью завершить ремонт планируется в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU