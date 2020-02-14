В Камышине суд приговорил пенсионера, угрожавшего взорвать дом

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:25:47+03:00

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На скамье подсудимых оказался 58-летний житель Камышина Волгоградской области. Сегодня он поплатился свободой за «шутку» в пьяном угаре. А все потому, что пошутил он не с соседом, а с экстренными службами, сообщив, что собирается взорвать дом.

Это было 1 января 2020-го. Мужчина, провожая старый год, решил распрощаться со всем из прошлой жизни, даже с женой и сыном. Поругавшись, он стал выгонять их из квартиры. А когда родственники отказались уходить, камышанин позвонил в полицию и заявил, что, если они в ближайшее время не приедут к нему и не выселят его супругу, то он взорвет весь дом.

Конечно, на место ЧП выехали все сотрудники экстренных служб (мало ли что на уме у пьяного мужчины). Когда эксперты убедились в том, что угрозы о взрыве ложные, на мужчину завели уголовное дело по статье 207 УК РФ часть 1.

- Сегодня Камышинский горсуд вынес приговор: мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного суда. Уточнив, что приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU