2020-02-14T16:08:44+03:00
Общество

Готовимся к весеннему паводку: на Волжской ГЭС увеличили сбросы

В районах области срочно проинспектируют состояние всех ГТС
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Весну синоптики в этом году обещают ранней и теплой. Ждем "большую воду".Весну синоптики в этом году обещают ранней и теплой. Ждем "большую воду".Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Столбик термометра постепенно идет вверх, снег тает и на улицах Волгограда уже пахнет весной. Синоптики морозов больше не обещают, а значит, самое время подумать о том, как без происшествия пережить весенний паводок. Сегодня, 14 февраля, этот вопрос обсуждали на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) и обеспечению пожарной безопасности Волгоградской области.

- Члены КЧС утвердили комплексный план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод. В ближайшее время в муниципальных образованиях межведомственная комиссия проинспектирует состояние водных объектов и гидротехнических сооружений (ГТС), - подвели итоги совещания в администрации региона.

Тем временем, Росводресурсы уже увеличили сбросы на Волжской ГЭС.

- С 11 февраля по 10 марта 2020-го гидроэлектростанция будет работать со средним за период сбросным расходом 7900 – 8200 кубометров в секунду, - сообщают в пресс-службе Волжской ГЭС.

И добавляют, что это связано со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой в верховьях Волги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Одну из трех полос закроют: 15 февраля на мосту Волжской ГЭС начинают ремонт
Влюбленные из Волгограда помогли установить мировой рекорд
В Камышине суд приговорил пенсионера, угрожавшего взорвать дом
Готовимся к весеннему паводку: на Волжской ГЭС увеличили сбросы
Влюбленных волгоградцев зовут на каток поучаствовать в «Почте Купидона»
Елена Исинбаева решила прочитать вторую "книгу" - Конституцию СССР
На реконструкцию стадиона «Трактор» в Волгограде выделит деньги РУСАЛ
"Ротор" не смог одолеть команду из второй лиги в борьбе за Кубок ФНЛ
Маршрутка 70а врезалась в 77-ой автобус: пострадали три волгоградки
В сгоревшей на тамбовской трассе "ГАЗели" ехали волгоградцы
Застрелил хозяина и пса: в Волгограде раскрыли убийство 25-летней давности
Прокуратура проверит, кто залил кипятком музыкальную школу в Волгограде
В Волгограде закрыли столовую «Пончик», травившую жителей дома
Три астраханских рыбака провалились под лед и утонули
Жуткая авария на трассе «Волгоград-Астрахань»: пять человек в больнице
Волгоградец порубил шашкой голову бывшему мужу подруги
Мошенники украли у волгоградцев полмиллиона рублей, а двоих обмануть не смогли
Полицейские ищут свидетелей аварии, где водитель сбил семью из трех человек
Две аварии за две минуты: тройное ДТП с автобусом в Волгограде попало на видео
Волгоградцев приглашают на зимний праздник и бесплатное катание в ледовую арену "Волжский"
Четверо на одного: в Астрахани группа молодых людей до смерти забила обидчика
Под Волгоградом таксист спровоцировал тройное ДТП с пострадавшими
В Волгоградской области не планируют возвращаться к московскому времени
Волгоградские волонтеры спасли из плена истощенных собак