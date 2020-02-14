Готовимся к весеннему паводку: на Волжской ГЭС увеличили сбросы

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:08:44+03:00

Весну синоптики в этом году обещают ранней и теплой. Ждем "большую воду". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Столбик термометра постепенно идет вверх, снег тает и на улицах Волгограда уже пахнет весной. Синоптики морозов больше не обещают, а значит, самое время подумать о том, как без происшествия пережить весенний паводок. Сегодня, 14 февраля, этот вопрос обсуждали на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) и обеспечению пожарной безопасности Волгоградской области.

- Члены КЧС утвердили комплексный план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод. В ближайшее время в муниципальных образованиях межведомственная комиссия проинспектирует состояние водных объектов и гидротехнических сооружений (ГТС), - подвели итоги совещания в администрации региона.

Тем временем, Росводресурсы уже увеличили сбросы на Волжской ГЭС.

- С 11 февраля по 10 марта 2020-го гидроэлектростанция будет работать со средним за период сбросным расходом 7900 – 8200 кубометров в секунду, - сообщают в пресс-службе Волжской ГЭС.

И добавляют, что это связано со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой в верховьях Волги.

ИСТОЧНИК KP.RU