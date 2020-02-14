Влюбленных волгоградцев зовут на каток поучаствовать в «Почте Купидона»

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:42:54+03:00

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Вы влюблены, у вас есть вторая половинка, и вы мечтаете сделать необычный сюрприз на День всех влюбленных (который во всем мире и в Волгограде в том числе празднуют сегодня, 14 февраля)? Отведите ее на каток в парк «Раздолье». Во-первых, совместите приятное с полезным. Во-вторых, признаться в любви во всеуслышание. В-третьих, сможете выиграть подарки, которые парк подготовил для парочек.

- Сегодня на катке будет работать «Почта Купидона». Любой желающий может оставить пожелание своей второй половинке, которое озвучат на территории всего катка! Также, всех посетителей с 17.00 ждут небольшие презенты от парка «Раздолье», - рассказывают «КП-Волгоград» администраторы парка.

А еще здесь и сегодня проходит конкурс «Влюблены в Раздолье». Стать его участников и выиграть легко: 1) надо только сделать со своей второй половинкой на катке, 2) выложить в ленту с хэштегом #влюбленывраздолье и 3) написать «Готово» под последней публикацией в Инстаграме @moyparkrf.

- Призы - бесплатное посещение катка на двоих, бесплатные напитки в блинбери и абонемент на танго на двоих. Итоги конкурса подведём вечером 14 февраля генераторном случайных чисел! - уточняют в парке «Раздолье».

ИСТОЧНИК KP.RU